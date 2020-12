La morte di Maradona «Grave incuria medici, nessuno si occupava di lui» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sono i primi risultati dell’indagine sulla morte di Maradona e mettono sotto accusa i medici che lo avevano in cura. «Grave incuria, nessuno si occupava del paziente» dicono i magistrati che si occupano dell’inchiesta penale sugli ultimi giorni del calciatore. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sono i primi risultati dell’indagine sulla morte di Maradona e mettono sotto accusa i medici che lo avevano in cura. «Grave incuria, nessuno si occupava del paziente» dicono i magistrati che si occupano dell’inchiesta penale sugli ultimi giorni del calciatore.

Corriere : Maradona, inchiesta a una svolta: «Incuria dei medici, nessuno si occupava di lui» - Corriere : Prende sempre più corpo l’ipotesi di «morte derivata da mala gestione del paziente» - NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - SetMeFr54026952 : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… - LB19712 : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… -