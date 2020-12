La ministra Lamorgese positiva al test | tampone per Conte e per tutti i ministri

Leggi su agi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese è risultata positiva al covid. La notizia dell'esito del, effettuato questa mattina al Viminale, è giunta nel corso del Consiglio deicon all'esame il Recovery Plan. La riunione è stata sospesa per mezz'ora e poi è ripresa. Il premierpresenti si sottoporranno nelle prossime ore a unanti-covid. Idegli Esteri Di Maio e della Giustizia Bonafede si sono posti in autoisolamento fiduciario. Di Maio, che era seduto accanto alla titolare del dicastero dell'Interno, ha fatto sapere che continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo principali dossier internazionali e di governo. Il guardasigilli informa di aver preso questa decisione per precauzione, anche se le ...