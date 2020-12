La ministra Lamorgese positiva al Covid | ecco gli altri politici in isolamento

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana, èal Coronavirus. La notizia è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri sul Recovery Fund, a causa di ciò è stato sospeso. Accanto allaerano seduti il ministro degli Affari Esteri Luigi di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede, per questo andranno in. Il premier Giuseppe Conte insieme a tutti gliministri saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Consiglio dei Ministri sospeso Il Consiglio dei Ministri di oggi è stato sospeso, verrà aggiornato domani. La discussione sul Recovery è rimasta in stand-by, si apprende che proseguirà nei prossimi giorni in videoconferenza. Questa sera sarà sanificata la sala del Consiglio di Palazzo Chigi. Si chiude una giornata intensa sul tema dei grossi fondi ...