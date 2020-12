La ministra Lamorgese è positiva al Covid

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – A quanto apprende l'agenzia Dire, il consiglio dei ministri e' stato sospeso e la ministra Luciana Lamorgese ha lasciato Palazzo Chigi. Il sito de Il Tempo scrive che la ministra dell'Interno e' risultata positiva al Covid. Fonti del Viminale non confermano. Il consiglio dei ministri e' ripreso subito dopo che il ministro ha lasciato la sede del governo.