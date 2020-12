“La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese positiva al Covid”: sospeso il Consiglio dei ministri sul Recovery plan (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, secondo quanto riportato da Adnkronos e Agi, è risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo, il Consiglio dei ministri in corso da stamattina sul Recovery plan è stato sospeso in via precauzionale. La responsabile del Viminale si era sottoposta al test anti-Covid in mattinata presso gli uffici del suo ministero e subito dopo ha preso parte al vertice a Palazzo Chigi. Fonti interne all’esecutivo, citate dalle agenzie di stampa, sostengono che avrebbe appreso di essere positiva da un articolo pubblicato online da un giornale. Tutti i componenti del governo che sono entrati in contatto con lei dovranno ora sottoporsi al tampone per escludere l’eventuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La, secondo quanto riportato da Adnkronos e Agi, è risultataal coronavirus. Per questo motivo, ildeiin corso da stamattina sulè statoin via precauzionale. La responsabile del Viminale si era sottoposta al test anti-Covid in mattinata presso gli uffici del suo ministero e subito dopo ha preso parte al vertice a Palazzo Chigi. Fonti interne all’esecutivo, citate dalle agenzie di stampa, sostengono che avrebbe appreso di essereda un articolo pubblicato online da un giornale. Tutti i componenti del governo che sono entrati in contatto con lei dovranno ora sottoporsi al tampone per escludere l’eventuale ...

ZZiliani : ULTIMORA. Cabrini: “Se la ministra #DeMicheli fosse nata a Potenza invece che a Piacenza, oggi a #Paratici nessuno direbbe niente”. - Avvenire_Nei : Intervista @TeresaBellanova: ho chiesto le carte del Recovery plan, non ho ricevuto un rigo - ZZiliani : Ladies & gentlemen, ecco la Ministra juventina. Cosa non si fa per agevolare un certificato di cittadinanza a un bo… - erminim77 : Perchè la ministra #Lamorgese non ha atteso l'esito del tampone in isolamento? - occhio_notizie : ?? La ministra #Lamorgese è risultata positiva al #Coronavirus?? -

Ultime Notizie dalla rete : “La ministra I futuri geometri riprogettano le città senza barriere Fortune Italia