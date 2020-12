La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese positiva al coronavirus (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a quanto si apprende, è risultata positiva al Covid-19. La titolare del Viminale ha lasciato anzitempo la riunione del Consiglio dei ministri che è stata sospesa per circa 30 minuti. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è in isolamento fiduciario perché rientra tra i ‘contatti stretti’ dato che era tra Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La, a quanto si apprende, è risultataal Covid-19. La titolare del Viminale ha lasciato anzitempo la riunione del Consiglio dei ministri che è stata sospesa per circa 30 minuti. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è in isolamento fiduciario perché rientra tra i ‘contatti stretti’ dato che era tra Impronta Unika.

