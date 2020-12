La Ministra degli Interni Luciana Lamorgese positiva al Covid: sospeso il Consiglio dei Ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Ministra degli Interni Luciana Lamorgese sarebbe risultata positiva al Covid, così, poco fa, il Consiglio dei Ministri e’ stato sospeso. La Ministra Lamorgese ha lasciato Palazzo Chigi e, subito dopo, il Consiglio dei Ministri è ripreso. Le fonti del Viminale non hanno ancora confermato ufficialmente la positività al Coronavirus della Ministra.Tamponi per Conte e gli altri Ministri presenti al Consiglio A quanto si apprende il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e tutti i Ministri presenti oggi al Consiglio a cui ha partecipato la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lasarebbe risultataal, così, poco fa, ildeie’ stato. Laha lasciato Palazzo Chigi e, subito dopo, ildeiè ripreso. Le fonti del Viminale non hanno ancora confermato ufficialmente la positività al Coronavirus della.Tamponi per Conte e gli altripresenti alA quanto si apprende il presidente delGiuseppe Conte e tutti ipresenti oggi ala cui ha partecipato la ...

