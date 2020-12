La Lamorgese positiva al Covid. La notizia giunta durante il Cdm. Bonafede e Di Maio in isolamento. Tamponi per Conte e gli altri ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia si è appresa mentre era un corso il Consiglio dei ministri e la ministra ha lasciato in anticipo la riunione. Il ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e degli Esteri, Luigi Di Maio, si trovano in autoisolamento fiduciario in quando durante la riunione del Cdm sedevano accanto alla Lamorgese. Entrambi nei prossimi giorni verranno sottoposti al tampone, insieme a tutti gli altri ministri presenti e al premier Giuseppe Conte. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, la ministra, al momento asintomatica, si era sottoposta a tampone questa mattina, a titolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno, Luciana, è risultataal Coronavirus. Lasi è appresa mentre era un corso il Consiglio deie la ministra ha lasciato in anticipo la riunione. Ildella Giustizia, Alfonso, e degli Esteri, Luigi Di, si trovano in autofiduciario in quandola riunione del Cdm sedevano accanto alla. Entrambi nei prossimi giorni verranno sottoposti al tampone, insieme a tutti glipresenti e al premier Giuseppe. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, la ministra, al momento asintomatica, si era sottoposta a tampone questa mattina, a titolo ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - repubblica : Coronavirus, la ministra Lamorgese positiva. Sospeso per mezz'ora il Cdm - MaeyCat : RT @Virus1979C: Stando a quanto si apprende, la sospensione del Consiglio dei Ministri, durata circa mezz’ora, è stata disposta perché la m… - Noovyis : (Lamorgese positiva: perché era al CdM se aspettava il risultato del test?) Playhitmusic - -