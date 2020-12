La faccia di Salvini quando Bassetti gli dice che la mascherina è fondamentale | VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una diretta Instagram tra il leader della Lega e il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova per parlare dell’emergenza Covid e per polemizzare – questo era l’intento del senatore – sui divieti durante le prossime feste natalizie. Una trovata che, però, si è trasformata in un’autorete perché Bassetti (pur non condividendo le limitazioni) ha sottolineato come ci sarà sicuramente una terza ondata tra gennaio e febbraio e che l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale siano le uniche due pratiche possibili per tentare di tenere a freno la curva. E lo ha detto proprio a Matteo Salvini, la cui letteratura degli ultimi mesi è fatta di dichiarazioni (e azioni) del tutto avverse a queste due indicazioni. LEGGI ANCHE > Il paradosso di Giorgia Meloni sullo ‘sciacallaggio’ Il confronto è andato in diretta sul ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una diretta Instagram tra il leader della Lega e il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova per parlare dell’emergenza Covid e per polemizzare – questo era l’intento del senatore – sui divieti durante le prossime feste natalizie. Una trovata che, però, si è trasformata in un’autorete perché(pur non condividendo le limitazioni) ha sottolineato come ci sarà sicuramente una terza ondata tra gennaio e febbraio e che l’utilizzo dellae il distanziamento sociale siano le uniche due pratiche possibili per tentare di tenere a freno la curva. E lo ha detto proprio a Matteo, la cui letteratura degli ultimi mesi è fatta di dichiarazioni (e azioni) del tutto avverse a queste due indicazioni. LEGGI ANCHE > Il paradosso di Giorgia Meloni sullo ‘sciacallaggio’ Il confronto è andato in diretta sul ...

