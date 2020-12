La fabbrica sarda Rwm che produce le armi con cui i sauditi bombardano lo Yemen? Riconvertiamola

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Riconvertire laRwm che in Sardegnabombe destinate all’Arabia Saudita in un Centro Caseario Regionale, usando i fondi del Recovery Fund. È questa la proposta presentata stamattina da diverse associazioni pacifiste e ambientaliste, nazionali e locali, presso il ministero dello Sviluppo economico, in via Molise, a Roma. La proposta è stata lanciata dalle associazioni Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita, insieme a Wilpf Italia (Women’s International League for Peace and Freedom) e prevede la riconversione in una industria agroalimentare e in particolare in un caseificio dove le maestranze oggi in capo alla Rwm, verrebbero impiegate (dopo essere state opportunamente riqualificate) nella produzione di una vasta gamma di formaggi capace di svincolare il misero prezzo del latte ovino dalla filiera del solo pecorino romano. “Da ...