La dieta funzionale | cos’è | come impostarla | quali ricette provare

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Quante volte, pur di dimagrire e perdere gli odiati centimetri di troppo, abbiamo seguito diete così drastiche da farci diventare costantemente irritabili, stanche, demotivate? Senza parlare dell’effetto yo-yo che simili programmi dimagranti tendono a innescare. Secondo la dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna e fisiopatologia del metabolismo, con studio a Roma e Milano, la risposta per mantenere un peso ottimale e, soprattutto, un buono stato di salute è la nutrizione funzionale, secondo la quale a ogni pasto si realizza un vero e proprio progetto ormonale. «Anche se tendiamo a ignorare gli effetti funzionali degli alimenti sui nostri organi, le sostanze contenute in quello che mangiamo e i giusti abbinamenti, equilibrano e attivano o inibiscono il metabolismo e dialogano con il nostro genoma, spiega la dottoressa, che da sempre intende il cibo come la prima medicina a nostra disposizione». Un concetto ribadito nel suo ultimo libro “Ricette Funzionali” (BUR Rizzoli), completo di ricette realizzate da Michela Coppa, appassionata di healthy nutrition. Per chiunque desideri investire a lungo termine sulla propria salute, ecco cosa sapere sull’alimentazione funzionale.