La controversa visita del presidente egiziano Al Sisi in Francia

L'8 dicembre Abdel Fatah al Sisi sarà in visita ufficiale a Parigi. L'Egitto compra armi dalla Francia, e insieme si oppongono alle ambizioni della Turchia nel Mediterraneo. Macron manterrà il silenzio sulla repressione in atto nel paese?

L’8 dicembre Abdel Fatah al Sisi sarà in visita ufficiale a Parigi. L’Egitto compra armi dalla Francia, e insieme si oppongono alle ambizioni della Turchia nel Mediterraneo. Macron manterrà il silenzi ...

