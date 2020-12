La Camba | stasera la cantautrice sarà live al Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Federicaha scritto canzoni che hanno venduto 10 milioni di copie. Oggi torna a catare lei stessa le proprie composizioni, martedì mi sono collegato con lei nella diretta di WE HAVE A DREAM el’avrò dal vivo al Premiato Circo Volante del. I miei programmi vanno in onda contemporaneamente sulle homepage di: www.optimagazine.com www.redronnie.tv www.roxybar.tv e sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich. Ma torniamo a La, che ha deciso di firmare il suo nuovo singolo “Qui e ora”. Come sto facendo con tutti gli artisti, per l’articolo su OptiMagazine chiedo loro di raccontare. Lei mi ha spedito questa mail: Ciao Red, L’unico mio modo autentico per parlare di me, è questo. Non lavorativo, senza nomi e numeri di classifiche o ...