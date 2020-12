Kristen Stewart ha avuto il COVID-19 sul set di Happiest Season, Aubrey Plaza lo rivela per sbaglio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Aubrey Plaza si è lasciata sfuggire la notizia del coronavirus contratto da Kristen Stewart e da altri membri della troupe di Happiest Season sul set della romcom Hulu lo scorso febbraio. Nel corso del The Late Show con Stephen Colbert la star di Happiest Season, Aubrey Plaza, si è lasciata sfuggire che Kristen Stewart avrebbe contratto il COVID-19 durante le riprese del film Hulu, ma all'epoca sul virus si avevano ancora poche informazioni. Happiest Season, romcom saffica targata Hulu di grande successo, è ambientata in un 2020 alternativo in cui del COVID-19 non vi è traccia. Purtroppo, però, il virus, si è palesato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)si è lasciata sfuggire la notizia del coronavirus contratto dae da altri membri della troupe disul set della romcom Hulu lo scorso febbraio. Nel corso del The Late Show con Stephen Colbert la star di, si è lasciata sfuggire cheavrebbe contratto il-19 durante le riprese del film Hulu, ma all'epoca sul virus si avevano ancora poche informazioni., romcom saffica targata Hulu di grande successo, è ambientata in un 2020 alternativo in cui del-19 non vi è traccia. Purtroppo, però, il virus, si è palesato ...

