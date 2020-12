Kean: «Sono felice al Paris Saint Germain. Il futuro…» – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Moise Kean parla del suo momento felice al Paris Saint Germain. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante italiano – VIDEO Moise Kean parla del suo momento magico al Paris Saint Germain. Le sue parole. PSG – «Sono molto contento di poter giocare al Psg. È un grande club, sto lavorando duro per dare il 100% in ogni momento, per i tifosi e i compagni. Va tutto bene, spero vada avanti così. Sto giocando con grandi giocatori e sto imparando ogni giorno da giocare al loro fianco». SUL FUTURO – «Sono molto concentrato sugli obiettivi del club. Sono concentrato su ciò che deve essere fatto e mi sento bene. Ho buone sensazioni in campo e penso solo a fare buone ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Moiseparla del suo momentoal. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante italiano –Moiseparla del suo momento magico al. Le sue parole. PSG – «molto contento di poter giocare al Psg. È un grande club, sto lavorando duro per dare il 100% in ogni momento, per i tifosi e i compagni. Va tutto bene, spero vada avanti così. Sto giocando con grandi giocatori e sto imparando ogni giorno da giocare al loro fianco». SUL FUTURO – «molto concentrato sugli obiettivi del club.concentrato su ciò che deve essere fatto e mi sento bene. Ho buone sensazioni in campo e penso solo a fare buone ...

