Juventus | grana centrocampo | gli ingaggi bloccano le cessioni

Leggi su serieanews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildellacontinua a non convincere, nè dal punto di vista qualitativo, nè dal punto di vista tecnico-tattico.bloccate dallaAndre Pirlo è stato chiaro: lagiocherà sempre con due centrocampisti perchè all’interno della rosa bianconera, ora come ora, non esiste un profilo che possa rivestire i panni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.