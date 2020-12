Juventus | frecciatina di Bergomi | “Il Milan ha giocatori più forti della Juve”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 dicembre 2020)– La lotta scudetto tra Inter,entra nel vivo. Tanti si dividono su chi possa essere più forte. Il commentatore sportivo ed ex capitano dell’Inter, dagli studi di SKY, ha annunciato la squadra che secondo lui vincerà lo scudetto. secondo Beppeilè la squadra che gioca il migliore calcio del campionato.dice la sua Dagli studi di SKY Calcio Club, dopo Giuseppeha commentato la partita delcontro la Sampdoria, allungato così in classifica, si è lasciato ad andare una personale riflessione su quella che sarà la vincitrice effettiva di questa stagione 2020-2021. Leggi anche: Barcellona, buone notizie per Pirlo: c’è un ...