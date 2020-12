Juventus, Bonucci: «Il derby spesso cambia le sorti di una stagione» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Leonardo Bonucci esalta la prestazione nel derby della sua Juventus. Ecco le parole del difensore bianconero in vista del Barcellona Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, esalta la prestazione della Juventus nel derby. «Sappiamo benissimo che possiamo parlare ore di come si gioca e di come non si gioca ma se non ci metti il cuore, la passione, la cattiveria e la fame che abbiamo messo negli anni passati, non si conclude niente. Ho la fortuna di far parte di un gruppo di grandi uomini che sa ciò di cui c’è bisogno. Il derby spesso ha cambiato le sorti di una stagione. Mi auguro che sia un ulteriore stimolo per crescere». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JuventusNEWS24 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Leonardoesalta la prestazione neldella sua. Ecco le parole del difensore bianconero in vista del Barcellona Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, esalta la prestazione dellanel. «Sappiamo benissimo che possiamo parlare ore di come si gioca e di come non si gioca ma se non ci metti il cuore, la passione, la cattiveria e la fame che abbiamo messo negli anni passati, non si conclude niente. Ho la fortuna di far parte di un gruppo di grandi uomini che sa ciò di cui c’è bisogno. Ilhato ledi una. Mi auguro che sia un ulteriore stimolo per crescere». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su ...

