Juentus | Pjanic infelice al Barcellona | arriva lo sfogo

Miralemnon è felice ale ricorda il passato alla Juventus. Il bosniaco è triste perché gioca poco: "Sto dando il massimo, non capisco"in crisi d'identità. L'ex giocatore della Juventus non riesce a spigarsi il perché del suo poco impiego al. Sono trascorsi pochi mesi dallo scambio tra il bosniaco e

“Voglio giocare di più“. Dopo aver dato l’addio in estate alla Juventus, Miralem Pjanic è ancora alla ricerca della titolarità nella sua nuova esperienza al Barcellona. I ...Pjanic esclusivo: “Juve ancora nel cuore. Al Barça gioco poco, e non so perché…” Il grande ex alla vigilia della sfida di Champions: “I bianconeri hanno sempre l’obbligo di vincere, i problemi sono no ...