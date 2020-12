Jessica Novaro Ha Chiesto Aiuto ai Passanti Prima di Morire: “Non Respiro, Aiuto” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel savonese una donna di 29 anni, Jessica Novaro, è stata uccisa con un colpo di pistola dal suo patrigno, Corrado Testa. La vittima era intervenuta per proteggere la madre durante un acceso diverbio con l’assassino. Jessica, dopo essere stata colpita dal proiettile, ha cercato di chiedere Aiuto ai vicini, che hanno chiamato un’ambulanza. I Leggi su youreduaction (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel savonese una donna di 29 anni,, è stata uccisa con un colpo di pistola dal suo patrigno, Corrado Testa. La vittima era intervenuta per proteggere la madre durante un acceso diverbio con l’assassino., dopo essere stata colpita dal proiettile, ha cercato di chiedereai vicini, che hanno chiamato un’ambulanza. I

