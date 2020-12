Italian Wine Brands, operatività su azioni proprie (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands ha reso noto di aver acquistato tra il 30 novembre e il 4 dicembre 2020, complessivamente 3.150 azioni proprie al prezzo medio di 17,60 euro per un controvalore pari a 55.429,50 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 7 febbraio 2020. A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, IWB detiene 26.454 azioni proprie pari allo 0,36% del capitale sociale. A Milano, intanto, Italian Wine Brands amplia il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020,ha reso noto di aver acquistato tra il 30 novembre e il 4 dicembre 2020, complessivamente 3.150al prezzo medio di 17,60 euro per un controvalore pari a 55.429,50 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea deglisti in data 7 febbraio 2020. A seguito degli acquisti comunicati, considerando legià in portafoglio, IWB detiene 26.454pari allo 0,36% del capitale sociale. A Milano, intanto,amplia il ...

vdonatiello : Most popular Italian wine guides. List of 9 of most popular Italian wine guides: 1. Vini d’Italia 2. I Vini di Vero… - jumbefletcher : A little Rigatoni w/ marinara & parmigiana #rigatoni #dececco #pasta #italianfood #italian #italaindinner #dinner… - CampaniaStories : Un'Italia del vino sempre migliore, tra grandi classici e territori da scoprire. Tra questi c'è la Campania e se a… - CREA_Ricerca : I ricercatori del Centro di Zootecnia e Acquacoltura ospiti virtuali all’evento “A culinary journey through unique… - SprianoComm : #Titoli ‘stay at home’: Italian Wine Brands mostra resilienza fuori e dentro #PiazzaAffari intervista @FolBorse - 0… -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Wine Italian Wine Brands, operatività su azioni proprie QuiFinanza Italian Wine Brands, operatività su azioni proprie

In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands ha reso noto ...

Tedeschi Wines: «Vigili sui diversi canali di vendita, apertura verso GDO»

Sabrina Tedeschi racconta le difficoltà degli ultimi mesi per Tedeschi Wines che lavora principalmente con le esportazioni e i mercati esteri.

In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands ha reso noto ...Sabrina Tedeschi racconta le difficoltà degli ultimi mesi per Tedeschi Wines che lavora principalmente con le esportazioni e i mercati esteri.