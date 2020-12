Italia senza zone rosse: l’Abruzzo diventa arancione, ma è scontro col governo. LA MAPPA (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente Marsilio, con un'ordinanza, allenta le restrizioni per la Regione a partire da lunedì 7 dicembre. Ma fonti dell'esecutivo avvertono: "Deve aspettare mercoledì 9 dicembre". Il ministro Boccia: "Diffida se zona arancione viene anticipata". Il Paese, comunque, si avvia a non avere più aree in lockdown stretto. Ma il Cts invita a non abbassare la guardia. LA MAPPA DELLE RESTRIZIONI IN Italia AGGIORNATA Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente Marsilio, con un'ordinanza, allenta le restrizioni per la Regione a partire da lunedì 7 dicembre. Ma fonti dell'esecutivo avvertono: "Deve aspettare mercoledì 9 dicembre". Il ministro Boccia: "Diffida se zonaviene anticipata". Il Paese, comunque, si avvia a non avere più aree in lockdown stretto. Ma il Cts invita a non abbassare la guardia. LADELLE RESTRIZIONI INAGGIORNATA

