Italia senza più zone rosse: una regione si "autoproclama" arancione (Di lunedì 7 dicembre 2020) A partire da oggi l'Italia non avrà più zone rosse. Il Molise si prepara a firmare l'ordinanza come zona gialla "rafforzata". In Abruzzo è caso dopo l'autoproclamazione come zona arancione. A partire da oggi pomeriggio l'Italia non avrà più zone rosse; nelle prossime ore il Presidente della regione Molise, Donato Toma, emanerà una nuova ordinanza con nuove regole sulle restrizioni generali. Il governatore ha infatti parlato di zona gialla "rafforzata" che avrà valenza per i successivi 14 giorni. Intanto è caso sull'autoproclamazione dell'Abruzzo come zona arancione, in contrasto alle direttive del Governo che prevedeva una rivalutazione per la mobilità nella regione dal 9 Dicembre.

