Italia con Svizzera, Irlanda Nord, Bulgaria e Lituania verso Qatar 2022 (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Sono queste le squadre contro le quali l'Italia di Roberto Mancini se la vedrà nel girone C di qualificazione in vista dei Mondiali di Qatar 2022. L'Italia è stata inserita in un raggruppamento da cinque essendo impegnata nella Final Four di Nations League nell'ottobre del prossimo anno assieme a Spagna, Francia e Belgio. Le qualificazioni inizieranno nella finestra del 24-25 marzo 2021 per concludersi fra il 14 e il 16 novembre 2021. "Credo che sarà una lotta tra noi e la Svizzera che è una delle squadre migliori della seconda fascia. L'unico vantaggio è che sono vicini a noi dunque il viaggio sarà corto. Con l'Irlanda del

