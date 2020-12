Irpef: grava sempre più su pensioni e lavoro dipendente, aumento di 4 punti in 15 anni (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Irpef continua a gravare principalmente sui redditi da lavoro dipendente e da pensione: in 15 anni il contributo di tali redditi sul totale è cresciuto di oltre 4 punti percentuali passando dal 79,7% del 2003 all'83,7% del 2018, mentre per contro è calato l'apporto dei redditi da patrimonio (immobiliare e mobiliare) e d'impresa Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'continua are principalmente sui redditi dae da pensione: in 15il contributo di tali redditi sul totale è cresciuto di oltre 4percentuali passando dal 79,7% del 2003 all'83,7% del 2018, mentre per contro è calato l'apporto dei redditi da patrimonio (immobiliare e mobiliare) e d'impresa

E’ incoerente e irragionevole la norma di legge che prevede l’indeducibilità dall’imponibile Ires e Irpef dell’imposta municipale che grava ...

