Inzaghi: "Non ci condiziona il fatto che ci basta il pareggio" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Brugge in Champions League. La partita di domani è come una finale e in genere le giochiamo molto bene. Possiamo fare la storia della Lazio, sono 20 anni che non andiamo agli ottavi. Non ci condiziona il fatto che ci basta il pareggio. Chiederò alla squadra di giocare con la mente libera, con la consapevolezza di essere forti e poter battere il Brugge. So di allenare una grande squadra. Della mia Lazio apprezzo maggiormente lo spirito di squadra, l'unione e la compattezza. Ci sono stati infortuni e defezioni, ma ci siamo sempre compattati per fare grandi prestazioni. Per Correa e Patric ci sono speranze, Muriqi e Lulic non ci saranno.

