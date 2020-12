Inzaghi: 'Lazio, con il Bruges è una finale. Qui per fare la storia' (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA - Ottavi di Champions League in vista per la Lazio . Serve l'ultimo sforzo: deve arrivare almeno un punto con il Bruges per volare al turno successivo. Un match delicato, è il primo vero banco di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA - Ottavi di Champions League in vista per la. Serve l'ultimo sforzo: deve arrivare almeno un punto con ilper volare al turno successivo. Un match delicato, è il primo vero banco di ...

IoNascoQui : Verso Lazio – Brugge: oltre ad Inzaghi ha parlato in conferenza stampa pre gara anche Pepe Reina - MomentiCalcio : #Lazio, #Inzaghi: 'Domani come una #finale, puntiamo a #vincere' - PakiRispoli : RT @DiMarzio: #Lazio, le parole di #Inzaghi alla vigilia della partita di #UCL - pasqualinipatri : Lazio-Brugge, Inzaghi in conferenza: “La partita di domani è una finale. Per Correa e Patric valuteremo nella rifin… - sportli26181512 : Lazio-Club Brugge, Inzaghi: 'Possiamo scrivere la storia di questo club': L'allenatore biancoceleste alla vigilia d… -