Intercos | holding famiglia Ferrari in partnership con GIC per la crescita in Asia

Dario Ferrari e le holding di famiglia Dafe hanno siglato un accordo con GIC, fondo sovrano di Singapore, per la vendita di quote di minoranza nelle sub-holding che controllano Intercos. L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità antitrust. Questa operazione – si sottolinea – rafforzerà ulteriormente la struttura azionaria e permetterà a Intercos di continuare a perseguire i propri progetti di crescita intrapresi negli ultimi anni. "Sono molto soddisfatto della partnership con GIC, non solo per l'importanza e le dimensioni del Gruppo ma anche per la sua credibilità e forza in Asia che è la regione con il maggior potenziale di sviluppo per il nostro settore", ha affermato Dario Ferrari.

