Inter-Shakhtar Donetsk programma | orario | tv | probabili formazioni Champions League

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’è pronta a preparare la partita più importante dell’anno, la sfida contro loinmercoledì 9 dicembre alle ore 21.00 e valida per l’ultima giornata dei gironi di qualificazione di. I nerazzurri per sperare di acciuffare gli ottavi di finale oltre alla vittoria devono sperare che tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non finisca in parità. Ovviamente Antonio Conte si affiderà ai suoi uomini migliori, con il solito 3-5-2 con Brozovic in cabina di regia, affiancato da Barella e Vidal. Sulle fasce Hakimi e Young con la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Lukaku. Luis Castro schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Teté, Marlos, Taison alle spalle dell’unica punta Moraes. Bisogna sottolineare che gli ucraini sono tutt’altro che ...

Lukaku e doppietta ex Real, terza vittoria di fila per Conte L'Inter vince e convince, trova la terza vittoria di fila trascinata dal solito Lukaku e da Hakimi battendo il Bologna per 3-1, in una gara ...