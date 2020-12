Insegnante migliore al mondo | vince un indiano ma l’Italia c’è

(Di lunedì 7 dicembre 2020)al: il prestigioso rinocoscimento internazionale vinto da un, ma c’è anche un po’ d’Italia Si chiama ‘Global Teacher Prize‘ e da sei anni premia l’al, con parametri precisi. Il riconoscimento per il 2020 è stato conquistato dal 32enneRanjitsinh Disale, ma tra i dieci finalisti c’era anche L'articolo proviene da Inews.it.

Si chiama ‘Global Teacher Prize‘ e da sei anni premia l’insegnante migliore al mondo, con parametri precisi. Il riconoscimento per il 2020 è stato conquistato dal 32enne indiano Ranjitsinh Disale, ma ...Nel Sahel circa 700.000 bambini non hanno accesso all'istruzione: lo dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Un dramma - quello dell'istruzione - ...