India, 300 ricoverati e un morto nell’Andhra Pradesh per “infezione di origine sconosciuta” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “infezione di origine sconosciuta”. Nello stato dell’Andhra Pradesh sono arrivati gli specialisti dell’All India Institute of Medical Sciences e un neurologo per condurre test e cercare di capire l’origine dell’infezione che ha portato alla morte di una persona e al ricovero di quasi abitanti, tra cui decine di bambini, in ospedale ad Eluru, nel sud dell’India, durante il fine settimana. Tutti vittime, secondo i media locali, di un’infezione di cui i medici non comprendono l’origine. Almeno per il momento. “I pazienti mostrano un’ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche”, hanno spiegato i sanitari al quotidiano The Indian Express. Il Covid ha colpito duramente lo stato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)di. Nello stato dell’Andhrasono arrivati gli specialisti dell’AllInstitute of Medical Sciences e un neurologo per condurre test e cercare di capire l’dell’infezione che ha portato alla morte di una persona e al ricovero di quasi abitanti, tra cui decine di bambini, in ospedale ad Eluru, nel sud dell’, durante il fine settimana. Tutti vittime, secondo i media locali, di un’infezione di cui i medici non comprendono l’. Almeno per il momento. “I pazienti mostrano un’ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche”, hanno spiegato i sanitari al quotidiano Then Express. Il Covid ha colpito duramente lo stato, ...

