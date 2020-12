Incidente sulla tangenziale di Milano, muoiono mamma, papà e sorellina: sopravvivono due fratelli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incidente sulla tangenziale di Milano, muoiono mamma, papà e sorellina. Si aggrava il bilancio del drammatico Incidente avvenuto sabato sera lungo la tangenziale Ovest di Milano che ha visto coinvolta un’intera famiglia: morti i genitori e la figlia 12enne mentre sono ricoverati in condizioni disperate gli altri due figli, una bambina di 10 anni e un ragazzo di 16. L’impatto è avvenuto tra tre auto nei pressi del territorio di Rozzano. Non ce l’hanno fatta la bambina di 12 anni e il papà 41enne soccorsi ieri sera in condizioni disperate dal personale sanitario dopo essere rimasti coinvolti con l’intera famiglia in un drammatico Incidente avvenuto ieri sera lungo la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020)di. Si aggrava il bilancio del drammaticoavvenuto sabato sera lungo laOvest diche ha visto coinvolta un’intera famiglia: morti i genitori e la figlia 12enne mentre sono ricoverati in condizioni disperate gli altri due figli, una bambina di 10 anni e un ragazzo di 16. L’impatto è avvenuto tra tre auto nei pressi del territorio di Rozzano. Non ce l’hanno fatta la bambina di 12 anni e il41enne soccorsi ieri sera in condizioni disperate dal personale sanitario dopo essere rimasti coinvolti con l’intera famiglia in un drammaticoavvenuto ieri sera lungo la ...

