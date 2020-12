In Lunigiana case lager per ragazzi disagiati

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si occupava di minorenni in difficoltà la coop Serinper, figli e figlie di detenuti o di genitori che li avevano abbandonati. Anche giovanissimi migranti, e perfino intere famiglie in condizioni di estremo bisogno. Sulla carta offriva loro un tetto sulla testa, due pasti caldi al giorno e la possibilità di un reinserimento nella vita sociale. Invece, dopo le denuncia di alcuni ex dipendenti della coop, i carabinieri si sono trovati davanti a “gravissime violazioni degli standard minimi richiesti”. In altre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.