Immissioni in ruolo IRC 20 21 | 74 posti il contingente per il Lazio | distribuzione per diocesi

L'USR Lazio ha pubblicato la ripartizione del contingente per diocesi per le Immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica relative all'anno scolastico 2020/2021.

