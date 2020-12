Imanol pensa già al Napoli | «Possiamo vincere e lo dimostreremo» – VIDEO

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa proiettandosi alla sfida di giovedì contro ilIl tecnico della Real Sociedad,Alguacil, dopo lo 0-0 contro l’Alavés suona la carica in vista dell’ultimo impegno della fase a gironi di Europa League contro il. «Andremo ad affrontare la gara con ilcome abbiamo affrontato le altre 17. Ilavrà dalla sua un po’ di tranquillità ma noi da 17 partite a questa parte stiamo dando anche più di quel che serve perqueste partite. In Italia contro ilsarà lo stesso. La squadra non ha dubbi cheandare ae lo». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Imanol pensa

Tuttosport

Il tecnico della Real Sociedad dopo lo 0-0 contro l'Alavés suona la carica in vista dell'utlimo impegno della fase a gironi di Europa League contro i partenopei ...“ Domani sarà come una finale, vogliamo vincere ma non sarà assolutamente facile. Il Rijeka sa come mettere in difficoltà i propri avversari, lo si è visto nelle due partite contro il Napoli. Senza la ...