Ilary Blasi | presenta il suo nuovo programma | “Fashion or Trashion”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) In attesa di partite con la nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi,non si annoia di certo. La signora Totti ha deciso di partire con una nuova avventura fai da te: Fashion or Trashion. Una rubrica su Instagram… Confermata alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe partire la prossima privamera su Canale 5,prova a scaldare i motori con un Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? - giad_01 : Vabbè Matilde che posta il video di Ilary Blasi?? Ps. io non accetto critiche all’outfit della prima serata. - LSantillo_96 : RT @tuitter02: 'Sono le 1:23 vado a mettermi il pigiamino...' Il pigiamino solo se sei Ilary Blasi #noneladurso - tuitter02 : 'Sono le 1:23 vado a mettermi il pigiamino...' Il pigiamino solo se sei Ilary Blasi #noneladurso - tuitter02 : 'Chi fa il Gf di Alfonso o di altri conduttori e i miei...' Non è riuscita a nominare le uniche due conduttrici de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Salta Can Yaman, in arrivo Kikò Nalli, ex di Tina CipollariNonostante i recenti dubbi dovuti alla pandemia da Covid-19 che pare non arrestarsi, sembrerebbe comunque che Mediaset voglia mantenere la pr ...Carlotta Dell’Isola entra al Grande Fratello Vip ma (quasi) tutto il cast di vipponi non ha idea di chi sia: ecco per quale motivo.