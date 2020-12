Ilaria Capua perde la pazienza: “No al tampone rapido prima di Natale: non bisogna muoversi, niente scorciatoie” (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’abbiamo vista molte volte in tv ma forse mai spazientita come ieri domenica 6 dicembre. Ilaria Capua, ospite di Myrta Merlino nel suo speciale della domenica, ha parlato del dpcm Natale. La giornalista ha fatto presente alla virologa che alla sua email “chiedi a Myrta” arrivano molte domande perché, anche nel caso si vogliano “fare le cose per bene”, non c’è abbastanza chiarezza. Una delle domande ricorrenti è: “prima della cena di Natale si deve fare un tampone rapido?“. Ed ecco la risposta di Ilaria Capua, secca: “No. Non bisogna muoversi. Mi dispiace io non vi dico queste cose, non vi dico che c’è una scorciatoia, non c’è la scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola e più persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’abbiamo vista molte volte in tv ma forse mai spazientita come ieri domenica 6 dicembre., ospite di Myrta Merlino nel suo speciale della domenica, ha parlato del dpcm. La giornalista ha fatto presente alla virologa che alla sua email “chiedi a Myrta” arrivano molte domande perché, anche nel caso si vogliano “fare le cose per bene”, non c’è abbastanza chiarezza. Una delle domande ricorrenti è: “della cena disi deve fare un?“. Ed ecco la risposta di, secca: “No. Non. Mi dispiace io non vi dico queste cose, non vi dico che c’è una scorciatoia, non c’è la scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola e più persone ...

Adnkronos : #IlariaCapua: 'A #Natale starò da sola, non bisogna muoversi' - repubblica : Tampone rapido prima del cenone, Capua: 'No, non bisogna muoversi' - Noovyis : (Ilaria Capua perde la pazienza: “No al tampone rapido prima di Natale: non bisogna muoversi, niente scorciatoie”)… - BK63805720 : 'i vaccinati infettano,lo dicono anche le aziende' Dunque,le persone sane una volta vaccinate diventeranno positive… - il_laocoonte : Ilaria Capua: «Tampone rapido prima del Natale? No, non bisogna muoversi» intanto io me bevo 'na pina colada a mia… -