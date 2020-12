Il Wwf | raro esemplare di serpente fotografato nel Serchio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le ricerche del Wwf Alta Toscana per la pubblicazione dell 'atlante degli anfibi e rettili della provincia di Lucca hanno riservato un'altra interessante scoperta. Dopo l'di Salamandrina ...

E' una biscia d'acqua, spesso scambiata per vipera, mai segnalata nell'alveo del fiume. La sua presenza è indice di buono stato dell'ecosistema ...L’iniziativa. Su Change.org una raccolta firme da inviare a Provincia e Comune di Bressanone «L’area ospita specie anche protette e non va distrutta per realizzare capannone e parcheggi» ...