Il voto (illegale) di Maduro e la posizione dell’Europa. La lettura di Magallanes (Di lunedì 7 dicembre 2020) Com’era previsto, il regime di Nicolás Maduro ha annunciato una vittoria “gigantesca” nelle elezioni legislative svolte ieri su tutto il territorio nazionale. Nonostante i seggi elettorali fossero visibilmente vuoti, il leader del Grande Polo Patriottico Simón Bolívar, ha festeggiato il trionfo con il 67% dei 5,2 milioni di voti espressi. La stoccata contro l’ultima istituzione democratica del Venezuela? Per il presidente del Parlamento, e leader dell’opposizione, Juan Guaidó, si tratta di un voto illegittimo, con il quale Maduro cerca di restare al potere: “Il rifiuto della maggioranza del popolo venezuelano è stato evidente. Il Venezuela ha voltato le spalle a Maduro e alla sua frode”. Un voto con molte ombre, che non è stato riconosciuto dalla comunità internazionale fin ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Com’era previsto, il regime di Nicolásha annunciato una vittoria “gigantesca” nelle elezioni legislative svolte ieri su tutto il territorio nazionale. Nonostante i seggi elettorali fossero visibilmente vuoti, il leader del Grande Polo Patriottico Simón Bolívar, ha festeggiato il trionfo con il 67% dei 5,2 milioni di voti espressi. La stoccata contro l’ultima istituzione democratica del Venezuela? Per il presidente del Parlamento, e leader dell’op, Juan Guaidó, si tratta di unillegittimo, con il qualecerca di restare al potere: “Il rifiuto della maggioranza del popolo venezuelano è stato evidente. Il Venezuela ha voltato le spalle ae alla sua frode”. Uncon molte ombre, che non è stato riconosciuto dalla comunità internazionale fin ...

___marika_____ : Io giuro che adesso chiamo personalmente Mediaset e denuncio qualsiasi voto illegale, perché solo così può vincere… - PowaGirls : @Massimi23972774 @GrandeFratello @InfoMalgioglio Non hanno diritto di voto amo, è illegale ?????? - PaoloAnnibali : RT @NoleRulez7: E l Italia votò Si... Sperà capito?? Non è più sostanza illegale e le persone (tantissime) possono e devono continuare a cu… - NoleRulez7 : E l Italia votò Si... Sperà capito?? Non è più sostanza illegale e le persone (tantissime) possono e devono continu… - DanieleDeGu : 'Dovrebbe essere allungato e squartato. Portato fuori all'alba e fucilato' (l'avvocato di #Trump sul capo della sic… -