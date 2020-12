Il virus postino che ha salvato Sofia | la bambina affetta da SMA

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020)ha sei mesi e ha la SMA. Ma ora, grazie a un farmaco innovativo e costosissimo, 1,9 milioni di euro per un unico trattamento, laè già tornata a casa: la bimba è stata curata all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. E questa volta è un, che ha fatto da vettore introducendo nelle cellule il gene mancante o difettoso, ad essere stato la chiave per la terapia genica Non è un caso l’età di. Come spiega il Mattino la condizione per la rimborsabilità del farmaco autorizzato in Europa e che a maggio scorso ha incassato il semaforo verde dall’Aifa, l’ente regolatorio italiano, il 17 novembre è proprio l’età del bambino: Deve essere inferiore a sei mesi, altrimenti sarebbe troppo tardi. «Ogni bambino nasce sano ma a causa della mancanza della proteina chiave la vita dei motoneuroni è breve e ogni ...