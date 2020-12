Il virus della legalità, maratona online per la Giornata Internazionale contro la Corruzione. Modera Giulio Gambino. Diretta video su TPI (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il virus della legalità, il ciclo di interventi con i massimi esponenti della legalità in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione In occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione promossa dall’UNESCO, venti tra magistrati, prefetti, personalità del mondo della politica e dalla giustizia parteciperanno a Il virus della legalità, evento online ideato dalla Fondazione De Sanctis e Moderato da tre brillanti firme del giornalismo italiano: Pietro Del Soldà, Marco Filoni e Giulio ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il, il ciclo di interventi con i massimi esponentiin occasionelaIn occasionelapromossa dall’UNESCO, venti tra magistrati, prefetti, personalità del mondopolitica e dalla giustizia parteciperanno a Il, eventoideato dalla Fondazione De Sanctis eto da tre brillanti firme del giornalismo italiano: Pietro Del Soldà, Marco Filoni e...

TizianaFerrario : Inutile dare alla pandemia le colpe della rissa tra adolescenti a Roma. Basta scaricare responsabilità su un virus.… - VittorioSgarbi : Il cretino si riconosce dall’uso della parola “resiliente” o “resilienza”, una specie di covid della lingua, pericoloso virus. @stampasgarbi - caritas_milano : Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salu… - giuseppeargent3 : @PresidenteConte Uno studio cinese ha scoperto che nessuno dei soggetti positivi asintomatici in esame ha trasmesso… - giuseppeargent3 : @robersperanza Uno studio cinese ha scoperto che nessuno dei soggetti positivi asintomatici in esame ha trasmesso i… -

Ultime Notizie dalla rete : virus della Salute, Giornata contro la corruzione, "Il virus della legalità": l'evento con magistrati, prefetti, personalità della politica La Repubblica Coronavirus: psichiatra su risse, 'giovani frustrati per epidemia senza fine'

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Gli adolescenti che si uniscono in gruppi e mettono in atto comportamenti antisociali e trasgressivi ci sono sempre stati, anche se sono senz'altro influenzati dal c ...

Sala: «Non credo che le ragioni strutturali della centralità di Milano siano svanite»

Davanti a un piatto di bresaola in ufficio, a poche ore dall’annuncio che si ricandiderà, il sindaco del capoluogo lombardo riflette su come ripensare la città italiana più globale ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Gli adolescenti che si uniscono in gruppi e mettono in atto comportamenti antisociali e trasgressivi ci sono sempre stati, anche se sono senz'altro influenzati dal c ...Davanti a un piatto di bresaola in ufficio, a poche ore dall’annuncio che si ricandiderà, il sindaco del capoluogo lombardo riflette su come ripensare la città italiana più globale ...