"Il tempo per scrivere il libro ce l'hai. ma...". Cerno, la domandina che fa crollare Speranza | Video (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Ho una domanda per il ministro Roberto Speranza". Tommaso Cerno, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena a La7, punta il dito contro l'esponente di LeU: "Se hai avuto il tempo di scrivere un libro, perché non hai avuto il tempo di scrivere il piano pandemico?". Giletti affronta il tema del piano pandemico che il governo italiano dovrebbe aggiornare ogni 3 anni e che invece era fermo al 2006. In aggiunta, c'è il giallo del report dell'Oms sull'Italia "bloccato" da Ranieri Guerra, forse per evitare lo scandalo. Le istituzioni, di fronte a questi "buchi", nicchiano. E Cerno, eletto nel Pd al Senato nel 2018 e oggi nel Gruppo Misto, incalza: "Nei vostri servizi abbiamo visto il ministro che scappa dal Senato, Ranieri Guerra che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Ho una domanda per il ministro Roberto". Tommaso, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena a La7, punta il dito contro l'esponente di LeU: "Se hai avuto ildiun, perché non hai avuto ildiil piano pandemico?". Giletti affronta il tema del piano pandemico che il governo italiano dovrebbe aggiornare ogni 3 anni e che invece era fermo al 2006. In aggiunta, c'è il giallo del report dell'Oms sull'Italia "bloccato" da Ranieri Guerra, forse per evitare lo scandalo. Le istituzioni, di fronte a questi "buchi", nicchiano. E, eletto nel Pd al Senato nel 2018 e oggi nel Gruppo Misto, incalza: "Nei vostri servizi abbiamo visto il ministro che scappa dal Senato, Ranieri Guerra che non ...

Quando a parlare dal carcere è un politico, le orecchie si attizzano. Ma non è una confessione di reati, perché a Giuseppe ...

Anziano trovato morto per terra in ospedale, choc nel Bresciano. La famiglia: «Da quanto tempo era lì?»

Lo hanno trovato senza vita ai piedi del letto e con un livido in testa. Giallo attorno alla morte di un 94enne che era ricoverato all'orso reale di Manerbio, nel Bresciano, dove era ...

