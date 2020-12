Il royal look del giorno. La regina Elisabetta e il suo immancabile rossetto su Zoom (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il royal look di dicembre 2020 sfoglia la gallery La regina Elisabetta, in un incontro via Zoom con gli ambasciatori della Georgia, ha indossato una cosa che ormai noi donne abbiamo dimenticato: il rossetto. Il bene di consolazione per eccellenza – il cosiddetto “lipstick index – non è mancato nell’appuntamento ufficiale della sovrana inglese. Perle, broche e rossetto rosso brillante. Evviva la regina. God Save the Queen. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildi dicembre 2020 sfoglia la gallery La, in un incontro viacon gli ambasciatori della Georgia, ha indossato una cosa che ormai noi donne abbiamo dimenticato: il. Il bene di consolazione per eccellenza – il cosiddetto “lipstick index – non è mancato nell’appuntamento ufficiale della sovrana inglese. Perle, broche erosso brillante. Evviva la. God Save the Queen. Leggi anche ...

Tra i suoi rossetti preferiti c’è anche il Pink Elizabeth Arden, un rosa intenso che risalta il suo incarnato diafano. A presidiare sul suo look la sua stylist personale, Angela Kelly.

Il royal look della settimana ha visto in primo piano look riciclati e sostenibili. Protagoniste Letizia di Spagna e Maxima d'Olanda.

