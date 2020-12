Il primo ministro romeno Ludovic Orban si è dimesso in seguito al risultato delle elezioni parlamentari (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il primo ministro romeno Ludovic Orban ha annunciato le sue dimissioni in seguito ai risultati preliminari delle elezioni parlamentari di domenica 6 dicembre. Con circa il 90 per cento dei voti contati, il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 30 per Leggi su ilpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilha annunciato le sue dimissioni inai risultati preliminaridi domenica 6 dicembre. Con circa il 90 per cento dei voti contati, il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 30 per

