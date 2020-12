Il potere del marketing olfattivo nel business B2C (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Latina, 7 dicembre 2020) - Latina, 07/12/2020 - Il marketing olfattivo si basa sul coinvolgimento di uno dei sensi umani più sviluppati, l'olfatto, per evocare sensazioni ed emozioni nei clienti. Questo senso più degli altri è dotato di una memoria che non scompare mai: i primi ricordi di odori o profumi derivano dall'infanzia e vengono conservati per tutta la vita. Degli studi di neuromarketing hanno recentemente evidenziato come più della metà delle emozioni vengano scaturite proprio dall'olfatto. Ma questa strategia di marketing come può influenzare i clienti? Determinate fragranze, rilasciate all'interno del punto vendita o direttamente applicate sui prodotti, inducono le persone a trascorrere più tempo nel negozio, poiché si sentiranno attratte dagli oggetti e dalle sensazioni che questi suscitano in loro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Latina, 7 dicembre 2020) - Latina, 07/12/2020 - Ilsi basa sul coinvolgimento di uno dei sensi umani più sviluppati, l'olfatto, per evocare sensazioni ed emozioni nei clienti. Questo senso più degli altri è dotato di una memoria che non scompare mai: i primi ricordi di odori o profumi derivano dall'infanzia e vengono conservati per tutta la vita. Degli studi di neurohanno recentemente evidenziato come più della metà delle emozioni vengano scaturite proprio dall'olfatto. Ma questa strategia dicome può influenzare i clienti? Determinate fragranze, rilasciate all'interno del punto vendita o direttamente applicate sui prodotti, inducono le persone a trascorrere più tempo nel negozio, poiché si sentiranno attratte dagli oggetti e dalle sensazioni che questi suscitano in loro. ...

La testa del girone europeo non è solo una soddisfazione fine a se stessa ma diventa un obbligo per avere un cammino più facile nella fase a eliminazione ...

