Il piano Nato 2030 e la rivalità sistemica con Russia e Cina (di A. Marrone)

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (a cura di Alessandro, responsabile del Programma Difesa dello IAI) Come dovrebbe essere lanel prossimo decennio; che direzione dovrebbe prendere? Indicazioni interessanti si trovano nel rapporto del gruppo di esperti nomidal segretario generale Jens Stoltenberg per guardare all’orizzonte, pubblicato il 3 dicembre scorso, dopo essere stato presentato ai ministri degli Esteri dei Paesi membri. La direzione più evidente è verso una risposta come blocco occidentale alla competizione geopolitica multipolare con, due potenze definite entrambe “systemic rivals” per la. I termini del rapporto La definizione, peraltro usata già nel 2019 dall’Unione europea nei confronti della, è interessante in chiave ...