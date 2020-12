Il piano della Azzolina per recuperare le ore perse: anno scolastico allungato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl covid-19 ha stravolte vite e abitudini, ci ha costretto a rivedere le nostre priorità e i nostri ritmi. Tra i soggetti più colpiti ci sono indubbiamente gli studenti, costretti a seguire da casa le lezioni. Una comodità potrebbe pensare qualcuno, ma di certo non si tratta della modalità di apprendimento migliore. Il mondo della scuola ha bisogno di presenza e lo sa bene Lucia Azzolina. Il Ministro dell’Istruzione si sta battendo per permettere agli alunni di tornare in classe e sta mettendo a punto un piano per il 2021, con la speranza che l’anno nuovo porti con sé notizie e situazioni migliori. Tra le idee proposte sta prendendo piede quella di allungare la durata dell’anno scolastico, estendendola fino al 30 giugno 2021. Gli studenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl covid-19 ha stravolte vite e abitudini, ci ha costretto a rivedere le nostre priorità e i nostri ritmi. Tra i soggetti più colpiti ci sono indubbiamente gli studenti, costretti a seguire da casa le lezioni. Una comodità potrebbe pensare qualcuno, ma di certo non si trattamodalità di apprendimento migliore. Il mondoscuola ha bisogno di presenza e lo sa bene Lucia. Il Ministro dell’Istruzione si sta battendo per permettere agli alunni di tornare in classe e sta mettendo a punto unper il 2021, con la speranza che l’nuovo porti con sé notizie e situazioni migliori. Tra le idee proposte sta prendendo piede quella di allungare la durata dell’, estendendola fino al 30 giugno 2021. Gli studenti ...

reportrai3 : Report è entrato in possesso di alcune e-mail che provano in maniera che il direttore aggiunto dell’Organizzazione… - reportrai3 : I ricercatori certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano sempre lo stesso,… - matteosalvinimi : Approvato dalla Corte dei Conti il piano di Riequilibrio del Comune di #Alessandria: un premio al lavoro di sindaco… - ZioSlash : RT @aledenicola: Come sempre il governo ha un piano per premiare il merito e migliorare la produttività della PA. .#siamofalliti https://t.… - soar24642284 : dal tuo cuore è la guida migliore, quindi è sempre il cuore Ascolta la tua voce. Inoltre, ciò che è iniziato all'… -

Ultime Notizie dalla rete : piano della Test, isolamento e cure. Il piano della Toscana contro la terza ondata LA NAZIONE Legge di Bilancio e piano per il Recovery: 'Così non va', dice un report Luiss

La Legge di Bilancio per il 2021 non appare in grado di fungere da ponte tra l'emergenza di oggi e lo sviluppo dei prossimi anni' e 'non efficaci' risultano le scelte della bozza di piano per l'uso de ...

Digital skill, Vodafone Italia prima grande azienda ad accedere al Fondo Anpal

Via al piano per la valorizzazione delle competenze dei 6mila dipendenti: in tre mesi 300mila ora di aggiornamento. Focus su Big Data, 5G e Intelligenza Artificiale. Dalla Riva (direttore HR): "Invest ...

La Legge di Bilancio per il 2021 non appare in grado di fungere da ponte tra l'emergenza di oggi e lo sviluppo dei prossimi anni' e 'non efficaci' risultano le scelte della bozza di piano per l'uso de ...Via al piano per la valorizzazione delle competenze dei 6mila dipendenti: in tre mesi 300mila ora di aggiornamento. Focus su Big Data, 5G e Intelligenza Artificiale. Dalla Riva (direttore HR): "Invest ...