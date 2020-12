Il Paradiso delle Signore festeggia Sant’Ambrogio (anticipazioni) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore - Pietro Genuardi e Antonella Attili Oggi, 7 dicembre, cade la celebrazione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, e a rendergli onore in tv ci pensa Il Paradiso delle Signore. I personaggi della soap, che è ambientata proprio nella capitale meneghina, saranno impegnati nei festeggiamenti, tra fiere e mercatini, che daranno anche il via alla preparazione del Natale. Che, come ogni altra festa comandata o evento nazionale di rilievo, sarà festeggiata in contemporanea con il pubblico di Rai 1. I dettagli nelle anticipazioni settimanali che seguono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 7 dicembre 2020 E’ la festa di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il- Pietro Genuardi e Antonella Attili Oggi, 7 dicembre, cade la celebrazione di, patrono di Milano, e a rendergli onore in tv ci pensa Il. I personaggi della soap, che è ambientata proprio nella capitale meneghina, saranno impegnati neimenti, tra fiere e mercatini, che daranno anche il via alla preparazione del Natale. Che, come ogni altra festa comandata o evento nazionale di rilievo, saràta in contemporanea con il pubblico di Rai 1. I dettagli nellesettimanali che seguono. Illunedì 7 dicembre 2020 E’ la festa di ...

PNGranParadiso : Il #3dicembre 1922 veniva istituito il @PNGranParadiso vogliamo celebrare i nostri #98anni con quattro foto rappres… - niyazskyes : @yaelsauvage hai delle labbra che sono il paradiso e boh gli occhi sono senza parole - hoseokrapline : di cosa parliamo esattamente appena entri in paradiso non ti chiedono nemmeno chi sei ti mostrano direttamente ques… - tpwkveron1caa : @__twoghost__ ma nuu come sksj io li ricordo molto spesso allora, quest'anno ho avuto delle gioie nei sogni, ho sog… - serpilloc : RT @PNGranParadiso: Il #3dicembre 1922 veniva istituito il @PNGranParadiso vogliamo celebrare i nostri #98anni con quattro foto rappresenta… -