Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Silvia si sente male

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 7 dicembre 2020)di questa settimana dell’amatissima serie targata Rai Uno Ilsoffrirà sempre di più per l’allontanamento di Federico, anche se c’è chi non crede alla donne, e tra colpi di scena e ritorni inaspettati ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al vasto appuntamento televisivo. Il: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.