Il papa in Iraq, la fratellanza sfida tutti i fanatismi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono passate poche ore dall’annuncio dell’imminente viaggio in Iraq di papa Francesco e l’idea che sarebbe stato il grande viaggio del papa di “Fratelli tutti” già trova la più autorevole e affascinante conferma: il papa che nella recente enciclica ha scritto “siamo tutti della stessa carne” affronterà tutti i fondamentalisti, tutti i terroristi, tutti i nichilisti, tutti i fautori di una visione apocalittica con l’unica visione che li sfida davvero, quella della fratellanza. Lo ha detto parlando con il Servizio Informazione Religiosa il cardinale Louis Sako, patriarca della Chiesa caldea: “Stiamo pensando ad una preghiera con cristiani, musulmani, ed altre denominazioni religiose. ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono passate poche ore dall’annuncio dell’imminente viaggio indiFrancesco e l’idea che sarebbe stato il grande viaggio deldi “Fratelli” già trova la più autorevole e affascinante conferma: ilche nella recente enciclica ha scritto “siamodella stessa carne” affronterài fondamentalisti,i terroristi,i nichilisti,i fautori di una visione apocalittica con l’unica visione che lidavvero, quella della. Lo ha detto parlando con il Servizio Informazione Religiosa il cardinale Louis Sako, patriarca della Chiesa caldea: “Stiamo pensando ad una preghiera con cristiani, musulmani, ed altre denominazioni religiose. ...

